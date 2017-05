Dumoulin keert niet terug naar Kanne zolang journalisten niet verdwijnen

Riemst - Maastricht zal Tom Dumoulin woensdagavond op de Markt groots huldigen voor zijn historische prestatie in de Ronde van Italië. In zijn woonplaats Kanne (Riemst) kleurt de witte hangbrug over het Albertkanaal vanavond om 22 uur al volledig roze. Ondertussen weigert de Giro-winnaar terug te keren naar zijn woning zolang er journalisten voor zijn deur staan. “Voor alle journalisten en fotografen die hier staan te wachten: fuck off’’, tweette hij.

Dumoulin, geboren in Maastricht, zelf laat weten uit te kijken naar de huldiging van woensdag: “Ik heb ontzettend genoten van alle reacties en felicitaties de afgelopen dagen. Dat ‘mijn’ stad Maastricht mij daarnaast nog eens extra in het zonnetje wil zetten vind ik een grote eer.”

Om de thuiskomst van Giro-winnaar en inwoner van Kanne te vieren zal de witte hangbrug over het Albertkanaal in dat dorp maandagavond tijdelijk in het roze verlicht worden. Om 22 uur zal burgemeester Mark Vos van de gemeente Riemst de verlichting aansteken. Zondagnacht werd in Maastricht ook al een deel van het gouvernement in Maastricht in roze gehuld.

Foto: MD

Het programma van de huldiging is opgesteld in nauw overleg tussen het Maastrichtse stadsbestuur, Tom Dumoulin en zijn management. En dat bleek nodig, want de journalisten die maandagnamiddag al naar zijn woning in Kanne waren afgezakt kregen de Giro-winnaar niet te zien. Dumoulin zelf tweette: “Mijn huis is de enige plek waar ik de komende weken privacy heb. Voor alle journalisten en fotografen die hier staan te wachten: fuck off’’. Het bericht werd later wel van Twitter verwijderd.