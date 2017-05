Deze mama heeft vijf elastiekjes nodig voor de opvoeding van haar zoontje

De ene dag is de andere niet als je kinderen hebt, maar mama Shauna Harvey probeert elke dag met haar 4-jarige zoon op een positieve manier af te sluiten en dat doet ze dankzij vijf elastiekjes die ze om haar pols draagt.

Soms kliederen ze alles vol, willen ze niet eten en halen ze het bloed vanonder je nagels. Kinderen zijn een zegen, maar nu en dan evengoed lastpakjes. Daarom is het niet altijd even makkelijk om in gelijk welke situatie het hoofd koel te houden. Shauna Harvey ontdekte op een mamablog een trucje om zich niet te vaak boos te maken op haar 4-jarig zoontje en omdat het voor haar zo goed werkt, deelde ze dat ook op Facebook. Ondertussen kon de post op meer dan 10.000 likes rekenen en ging die flink viraal.

Het komt erop neer dat je om je ene pols vijf elastiekjes draagt. Elke keer als je je kwaad maakt of iets boos zegt tegen je kind, gaat er een rekkertje van de ene pols naar de andere. "Om een elastiekje terug te verdienen moet je vijf positieve dingen doen met je kind", legt ze uit. "Ik ga deze methode gebruiken tot het een gewoonte wordt. Ik ben de voorbije periode zo gestresseerd geweest en heb zo vaak mijn hoofd tegen de muur geslagen omdat ik maar niet begrijp waarol mijn 4-jarige zo onrespectvol blijft en maar niet wil luisteren. Op den duur moest ik minstens een keer per dag wenen, maar vandaag heb ik een dag afgewerkt met alle vijf de elastieken aan mijn oorspronkelijke pols. Ik ben trots op mezelf voor al het geduld dat ik heb opgebracht."