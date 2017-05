Baby dood teruggevonden in Quaregnon, moeder werd vrijgelaten

Het levenloze lichaam van de baby die sinds zondagochtend werd gezocht in de wijk Monsville in Quaregnon, is zondagavond door de politie en de civiele bescherming teruggevonden. Dat heeft het parket van Bergen maandag bevestigd. Het parket blijft voorzichtig over de omstandigheden. De leeftijd van de baby moet nog bepaald worden. “De eerste aanwijzingen van het onderzoek laten niet toe een slecht afgelopen bevalling uit te sluiten.”

Zondagochtend omstreeks 5.30 uur bood een jonge vrouw zich aan in het ziekenhuis van Hornu. De erg verwarde vrouw vertoonde tekenen van een bevalling, maar er was geen kind, wat het onderzoek op gang bracht. De jonge vrouw ontkende de bevalling, zelfs dat ze zwanger was, aldus het parket in een persbericht.

Na zoekacties onder leiding van de lokale politie werd het lichaam van het kind zondagavond teruggevonden. “Volgens de eerste vaststellingen van de wetsarts, lijkt het erop dat het een kind van een niet voldragen zwangerschap betreft. De leeftijd kon nog niet bepaald worden”, aldus het parket.

Het parket benadrukt dat de hypothese van een slecht afgelopen bevalling niet kan worden uitgesloten.

In de huidige stand van het onderzoek is de verdachte persoon vrijgelaten, gezien de afwezigheid van ernstige aanwijzingen over een vrijwillige handeling. “De omstandigheden van de geboorte van het kind moeten nog gepreciseerd worden”.

Het parket rechtvaardigt de inzet van “belangrijke politiemiddelen, omdat de speurders meenden dat ze zochten naar een op tijd geboren kind, wat hier niet het geval lijkt.”