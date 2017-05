AA Gent heeft akkoord over KV Mechelen-speler Vanlerberghe

AA Gent heeft een akkoord bereikt met KV Mechelen over Jordi Vanlerberghe. De Buffalo’s gaan nu met de speler zelf rond de tafel gaan zitten. Gesprekken met de speler zelf hebben nog niet plaatsgevonden. Ook Club Brugge deed eerder een bod, maar dat werd niet aanvaard.

AA Gent grijpt dus naast Kums maar is in pole position om Jordi Vanlerberghe binnen te halen. De 20-jarige Belgische belofte-international heeft het ideale profiel voor de Buffalo’s: hij kan op meerdere posities spelen – centraal achterin maar ook op het middenveld –, heeft nog progressiemarge en is Belg.

Ook Club Brugge is geïnteresseerd in Vanlerberghe, maar bood in eerste instantie te weinig. De speler zelf zou een voorkeur hebben voor Club Brugge, dus het laatste woord in deze transferzaak is nog niet geschreven.