ROLAND GARROS. Darcis kansloos tegen nummer zes van de wereld

Steve Darcis (ATP 38) is er maandag niet in geslaagd om te stunten in de eerste ronde van Roland Garros. De 33-jarige “Shark” was op het gravel van Parijs kansloos tegen Milos Raonic. De Canadese nummer zes op de wereld won na 1 uur en 32 minuten makkelijk met 6-3, 6-4 en 6-2.

Het was het eerste onderlinge duel tussen de 33-jarige Darcis en de 26-jarige Raonic. Die speelt in de tweede ronde tegen de Braziliaan Rogerio Dutra Silva (ATP 79) of de Rus Mikhail Youzhny (ATP 86). Darcis speelde een moedige partij, maar was op geen enkel moment opgewassen tegen de krachtigen (op)slagen van de Wimbledon-finalist van vorig jaar.

Steve Darcis stond voor de negende keer op de hoofdtabel van Roland Garros. Zij beste resultaat op het Parijse gravel is een derde ronde in 2011. Vorig jaar ging “Shark” er in de tweede ronde uit tegen Novak Djokovic, de latere winnaar.

Ook de Belgen David, Goffin (ATP 12) Arthur De Greef (ATP 127), Elise Mertens (WTA 59) en Kirsten Flipkens (WTA 89) komen vandaag in actie.