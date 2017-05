VIDEO. Alweer verdachte autobrand in Houthalen-Oost

Houthalen-Helchteren - Aan de Forelstraat in Houthalen-Oost is zondagavond een auto uitgebrand. De wagen stond tegen een paal toen getuigen hem in lichterlaaie zagen vliegen. Van de bestuurder geen spoor.

Paardenliefhebbers zagen de auto omstreeks half tien staan, op een afgelegen plek van de Forelstraat ter hoogte van een paardenweide. De dieren konden gelukkig in veiligheid gebracht worden, nog voor de auto volledig in brand stond. Brandweerzone Oost Limburg kreeg de vlammen nadien snel geblust, maar de auto was toch al volledig vernield.

Even voordien had de politie nog melding gekregen van een vechtpartij met mogelijk zelfs schoten in dezelfde buurt. Al was het gisteren nog volstrekt onduidelijk of beide zaken effectief met elkaar verband hielden. De politie sloot wel meteen de omgeving af, en een branddeskundige kwam zondagavond ter plaatse voor een onderzoek op het autowrak.

Het bleek opnieuw te gaan om een verdachte brand. Op vrijdagavond 28 april, precies één maand eerder, brandde in dezelfde straat al eens een bestelwagen uit. Ook toen ging het om een verdachte brand. Onderzoek moet nog uitwijzen of er een verband is met de brand van zondagavond.