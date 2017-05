Actiecomité Maastricht verzamelt 500 handtekeningen tegen sneltram

Het Maastrichtse actiecomité Op het Goede Spoor heeft 500 handtekeningen verzameld tegen de aanleg van de sneltram Hasselt-Maastricht. De ondertekenaars pleiten opnieuw voor een treinverbinding, in plaats van een tram door de stad.

Hoewel Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) en de Nederlandse partners vorige week nog bekendmaakten dat de sneltram tussen Hasselt en Maastricht ten laatste in 2023 moet rijden, blijft in Maastricht het verzet aanhouden.

Het actiecomité Op het Goede Spoor kant zich al jaren tegen de aanleg van een sneltram door het centrum van Maastricht. Wat begon als een protest van de fietsersvereniging, is intussen uitgegroeid tot een breed verzet tegen de tram. Volgens de actievoerders zou een treinverbinding over het bestaande goederenspoor Lanaken-Maastricht veel logischer zijn, minder kosten en in tegenstelling tot de tram (die door problemen met de Wilhelminabrug stopt in het centrum) in staat zijn de stations van Hasselt en Maastricht wél met elkaar te verbinden.

Met de 500 handtekeningen kan de Maastrichtse gemeenteraad worden gedwongen zich opnieuw over het dossier te buigen. Voor zo’n burgerinitiatief zijn 300 handtekeningen nodig. Aan die vereiste lijkt voldaan, ook al zitten er ook een 40-tal (ongeldige) handtekeningen uit Vlaanderen en zelfs één uit Barcelona tussen.

Het is overigens niet de eerste keer dat het actiecomité de zaak op de agenda van de gemeenteraad plaatst. Eind 2013 werden al eens 400 handtekeningen ingezameld tegen de tram. Begin 2014 werd het dossier effectief op de gemeenteraad behandeld, maar werden alle bezwaren weggewuifd door het stadsbestuur. Grootste hinderpaal aan Nederlandse kant is de spoorbrug over de Maas in Maastricht. Die moet bij hoogwater omhoog, waardoor regelmatig treinverkeer onmogelijk wordt.

Bovendien is er geld en politieke wil nodig om de spoorlijn aan Vlaamse kant te reactiveren. De goederenlijn Maastricht-Lanaken werd vijf jaar geleden dan wel opgeknapt voor ruim 30 miljoen euro (om de inmiddels gesloten goederenterminal in Lanaken te bedienen), maar verderop is de 11 km spoor tussen Lanaken en Beverst (Bilzen) overwoekerd. De Belgische spoorwegbeheerder Infrabel liet eerder al weten geen interesse te hebben in de heractivering van die spoorlijn omdat er té weinig reizigers zouden zijn. Ook de verschillende politieke partijen aan onze kant van de grens blijven voorstander van de tram, net omdat vanuit de kant van Infrabel weinig heil wordt verwacht.