Sint-Truiden krijgt twee weken eigen redactie

Sint-Truiden - ‘Zoe ei dzjee SinTruin nog noeët ne gezien’. Met die slogan strijken de redactie van Het Belang van Limburg én de studenten Journalistiek van hogeschool PXL twee weken lang neer in Sint-Truiden. Vanuit ’t Nieuwscafé brengen we verslag uit over alles wat er leeft in de stad. En u bent zelf ook altijd welkom met uw verhaal.

Hoeveel single mannen wonen er in Sint-Truiden? Kun je aan de kleding zien naar welke school een Truiense scholier gaat? Hoe slaagt het Sint-Trudoziekenhuis er in om winst te maken? En welke straffe verhalen hebben de inwoners van Velm of de andere deelgemeenten te vertellen?

U komt het allemaal te weten van maandag 29 mei tot vrijdag 9 juni. Want dan strijken de redactie van Het Belang van Limburg en de studenten journalistiek van hogeschool PXL twee weken neer in de stad met het project ‘Sint-Truiden IN/UITGELICHT’. We openen een pop-upredactie in ‘t Nieuwscafé en trekken de straten in. We brengen frappante cijfers en lichten je in over het gemiddelde inkomen per wijk, de beste frituur van de stad,…

Debatten, lezingen en ijsjes

Naast het gewone journalistieke werk, nodigen we de Truienaars ook uit op een politiek debat op pinksterzondag en een sportdebat op pinkstermaandag. In ’t Nieuwscafé organiseren we ook lezingen door interessante Truienaars: auteur Toni Coppers, ondernemer Peter Dedrij, kunstenaar Tom Herck,… U kunt op de koffie komen met onze hoofdredacteurs Indra Dewitte en Ivo Vandekerckhove of mee komen dansen op ons afsluitfeestje. Elke dag vindt u ons ook in een van de deelgemeenten voor een ‘babbelbox’. En met een bon uit de krant kunt u er dan ook een gratis ijsje afhalen.

Maar bovenal bent u iedere weekdag tussen 9.30 en 19 uur welkom met uw eigen verhaal.

Onze caravan staat vandaag van 12 tot 14u in Runkelen. Met de bon die u vandaag in uw krant vindt, krijgt u er een gratis ijsje.