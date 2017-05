Vandoorne na crash tijdens GP van Monaco: "Niet het resultaat waarop ik gehoopt had"

De GP van Monaco is met een domper afgelopen voor Stoffel Vandoorne. In tiende positie crashte hij tijdens de herstart na de safety car, waarmee een mogelijke puntenfinish verloren ging.

Vandoorne mocht als twaalfde aan de GP van Monaco beginnen en bleef uit de problemen bij de start. Lewis Hamilton passeerde Vandoorne tijdens de openingsronde maar vervolgens reed Vandoorne een solide race en wist hij geleidelijk aan naar voor op te schuiven.

Na zijn eerste en enige pitstop kwam Vandoorne in tiende positie te liggen en het zag er naar uit dat hij tot aan de finish zou moeten strijden om in de punten te kunnen blijven. Bij de herstart na de safety car-fase kwam Perez aandringen in de eerste bocht en op zijn 'koude' banden had Vandoorne weinig grip waardoor hij te breed ging en in Sainte Devote in de muur ging. Daarmee zat de race erop voor Vandoorne, en dus ook geen eerste puntenfinish in Monaco, een race waarop McLaren haar hoop had gezet om de eerste punten van het seizoen te behalen.

"Het is jammer dat we geen punten meenemen uit Monaco. Ik denk dat we allemaal hoopten om punten mee te nemen na dit raceweekend," aldus Vandoorne.

Vandoorne beseft dat hij sowieso na de herstart nog voor een lastig slot van de race stond, al zaten punten er gezien het verdere wedstrijdverloop ongetwijfeld in.

"Tegen het einde van de race wist ik dat het moeilijk zou worden tijdens de herstart. Het is altijd moeilijk om de supersoft-banden op temperatuur te krijgen. We wisten dat we Sergio Perez en Massa niet zouden kunnen coveren, ze waren achter de safety car immers overgeschakeld naar de snellere bandensoort," aldus Vandoorne. "Wanneer je je in de top tien bevindt dan moet je je positie zien te houden en niet wisselen van banden. Het was bijzonder moeilijk om de banden en de remmen op temperatuur te krijgen. Ik kon jammer genoeg geen kant uit in de eerste bocht."

Vandoorne is uiteraard teleurgesteld over het eindresultaat maar hij probeert toch met een positief gevoel Monaco te verlaten.

"Dit is zeker en vast niet het resultaat dat we dit weekend wensten maar er zijn positieve zaken die we kunnen meenemen uit Monaco. We hebben dan nog wel een gebrek aan performance, we hebben dit weekend wel enkele belangrijke stappen vooruit gezet. Er rest ons nog veel werk te doen maar ik blijf positief," besluit Vandoorne.

