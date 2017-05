Invaller Senna Miangue sluit met Cagliari seizoen af met zege tegen AC Milan

Cagliari heeft zijn thuisfans zondag verwend op de 38e en laatste speeldag van de Italiaanse Serie A. Het team uit Sardinië klopte AC Milan met 2-1. De winning goal viel pas in de toegevoegde tijd.

Galvao (17.) bracht de thuisploeg op voorsprong, maar na de gelijkmaker van Lapadula (72.) op strafschop leek een puntendeling in de maak. Toen Milan-verdediger Paletta een kwartier voor tijd tegen zijn tweede gele kaart aanliep, voerde Cagliari de druk op. Pisacane (90.+3) zorgde er uiteindelijk met een erg laat doelpunt voor dat de drie punten op Sardinië bleven. Senna Miangue viel iets over het halfuur in bij de thuisploeg.

Cagliari beëindigt het seizoen met 47 punten en staat daarmee op de elfde plaats. AC Milan (63 punten) moet genoegen nemen met stek zes.