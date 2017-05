Wie dumpte dit witte konijntje in een glasbak?

Het verzwakte konijntje dat vrijdagmiddag door een interventiepatrouille uit een glascontainer gered werd, stelt het goed. Dat laat de Antwerpse politie weten via Twitter. “Het diertje is nu ondergebracht bij een collega van de reddende politieman en het krijgt daar veel liefde”, vertelt perswoordvoerder Wouter Bruyns aan onze redactie.

Het verhaal begon bij een voorbijganger van de Antwerpse glascontainer, die rond de middag de politie belde. Bij het gebruiken van de glascontainer had hij er een konijn in zien zitten. Het diertje kon nooit uit eigen beweging uit de glasbol geraken. Bovendien was de temperatuur erg opgelopen. De politie van Antwerpen redde vrijdagmiddag het diertje uit een glascontainer in de Everaertstraat.

“Een collega van de persoon die het diertje gered had, had nog wat plaats thuis”, vertelt perswoordvoerder Wouter Bruyns. “Daar zit het goed en wordt het met veel liefde er opnieuw bovenop gebracht.” Of het diertje ter adoptie zal worden opgegeven of gewoon bij de mensen blijft die het witte diertje nu opvangen, is nog onduidelijk. In de loop van volgende week kijkt de lokale politie verder voor een langetermijnoplossing voor het dier.

Omdat de kans heel klein was dat het diertje zelf in de container was geraakt, gaat de politie ook op zoek naar de dader. Zij gaan er vanuit dat er sprake is van dierenmishandeling.