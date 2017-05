Kust beleeft sterk hemelvaartweekend

Oostende - De toeristische sector aan de kust heeft een sterke vierdaagse achter de rug. Het hemelvaartweekend bracht 550.000 dagtoeristen naar de kust en de hotels zaten bijna vol. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer na een rondvraag.

Het hemelvaartweekend zorgde voor een massale toeloop naar de kust, met 550.000 dagtoeristen over het hele weekend. Daarmee worden de verwachtingen van een half miljoen dagtoeristen ruim overtroffen. Donderdag alleen al waren er 220.000 dagtoeristen aan zee. Het is nu al zeker dat het weekend een van de piekmomenten van het jaar zal geweest zijn.

Ook voor het verblijfstoerisme was het een topweekend. Tijdens het weekend hebben hotels een bezettingsgraad van 95 pct of meer genoteerd. Er wordt verwacht dat het goede weer van de afgelopen dagen ook zal zorgen voor lastminuteboekingen voor het komende pinksterweekend. Ook de kusthoreca profiteerde volop mee.De vele evenementen in de kustgemeenten hebben tijdens de voorbije dagen gezorgd voor een aangename vakantiesfeer, onder meer Oostende voor Anker in Oostende en de Havenfeesten in Blankenberge zorgden voor veel volk.

Maandag komt Westtoer met meer concrete cijfers.

(belga)