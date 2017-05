Almaci: “Wij willen een fulltime burgemeester voor alle Antwerpenaren”

Antwerpen - Groen is klaar om het voortouw te nemen om een progressieve coalitie mogelijk te maken in Antwerpen, dat zegt voorzitster Meyrem Almaci in De zevende dag.

het ziet er naar uit dat Groen en SP.A in 2018 de krachten bundelen tegen de N-VA. Dat berichtte Gazet van Antwerpen vrijdag reeds. Wouter Van Besien zou lijsttrekker worden van dit progressieve kartel.

“Het zou wel gek zijn mochten wij als partij ons huiswerk niet maken”, verklaarde de voorzitster van Groen in De zevende dag. “Uiteraard praten wij met mensen, kijken wij welke richting wij zouden uitgaan. Maar dat is een oefening.”

Almaci is duidelijk: “Er is niets beslist. Het is onze ambitie om in Antwerpen een heel positief, Antwerps project neer te zetten. Antwerpen heeft dat nodig, we hebben de voorbije zes jaar helaas een heel ander beleid gehad. Wij willen dat we een fulltime burgemeester hebben die er is voor alle Antwerpenaren.”

“Geniet vooral van de zon”

“Geniet vooral van de zon”, tweette Van Besien vrijdag. Desgevraagd voegde hij eraan toe dat er veel gesprekken zijn, en dat 2018 nog veraf is. De groenen plannen pas na de zomer een beslissing. SP.A-kopman Tom Meeuws wilde toen alleen kwijt dat hij niet aan politiek doet tegen iets of iemand. “Het moet gaan over hoe we de samenleving beter kunnen inrichten voor de 500.000 inwoners van deze stad.”