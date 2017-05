Patton Drivers bezetten Ulbeek

Ulbeek

Wellen - De Wellense deelgemeente Ulbeek is langzaam maar zeker aan het veranderen in bezet gebied. Volgend weekend (Pinksteren) worden daar honderden militaire voertuigen verwacht voor het jaarlijkse treffen van de Patton Drivers.

Wat 31 jaar geleden begon als een kleine hobby is inmiddels uitgegroeid tot een evenement dat tot ver over de landsgrenzen bekend is. Pioniers van toen Raymond en Lisette Wijgaerts hadden nooit gedacht dat het zo een vaart zou lopen. Ruim 31 jaar geleden knapte Raymond zijn eerste "Willy" op. Intussen beschikt de club onder leiding van Patrick Motmans, over vele tientallen authentieke militaire voertuigen. Op dit ogenblik halen de leden van de Patton Drivers hun eigen materieel van stal. Ze vormen de basis van een legerkamp dat volgende zaterdag volledig bezet zal zijn met honderden deelnemers in legerkledij. Zij komen vanaf vrijdag aan met hun jeeps, trucks, tanks en ander rollend materieel. Vrijdagavond is er reeds een eerste avondrit van 8 km. Zaterdag verkennen de deelnemers Haspengouw, zaterdagavond is er het traditionele bevrijdingsbal. Zondagvoormiddag is er een ruilbeurs. Hoogtepunt van het hele treffen is de dorpsrit op zondagnamiddag. Vooral bij de terugkeer in het kamp (omstreeks 15u00) kan je de sfeer snuiven van de bevrijding. Zondagavond is er een afsluitende party.

Tenslotte nog dit: de Patton Drivers nemen vaak ook deel aan bijzondere bijeenkomsten in het buitenland. Zo is er telkens een belangrijke afvaardiging bij de herdenking van D-Day in Normandië. Ook heeft de club het vieren van de wapenstilstand in eigen gemeente nieuw leven helpen inblazen door telkens aanwezig te zijn met manschappen en voertuigen aan de verschillende monumenten.