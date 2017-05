Michel Van Den Brande haalt fors uit naar concurrenten

Toen zakenman Michel Van Den Brande op vrijdag bij de concurrentie de werkmannen naarstig zag werken, schoot dat in het verkeerde keelgat. Een wraakroepende actie in de bouwsector, zo vindt de ster uit ‘The Sky Is The Limit’, die zijn ongenoegen duidelijk liet merken in een woedende Facebookpost. “Het is wel een verplichte rustdag in de bouw, hé! Of mag het alleen als je met vreemdelingen werkt?” staat er te lezen.

“Concurrentievervalsing”, roept hij boos in de Facebookpost en hij weet naar eigen zeggen perfect waar het schoentje knelt. “Onze mensen moeten thuisblijven, alleen als je met vreemdelingen werkt mag dat. Heren politiekers, leg dat maar eens uit!” Wie er precies aan het werk was en waarom, is niet duidelijk.

Dat is niet het enige euvel dat Van Den Brande ziet over de mannen die op een brugdag na Hemelvaartsdag aan het werken zijn: “De prijs zal natuurlijk weer onder de normale prijs zijn! Zelf de stellingen worden door mensen geplaatst die daar niet voor bevoegd zijn”, beweert hij. “Dat mag alleen maar door onbevoegden gebeuren tot acht meter hoog, maar volgens mij is deze heel wat steiler.”

“Arm België, nog wat meer vetbetaalde mandaten aannemen. Laat de maar verder naar de kloten gaan!” raast hij nog.