Waarom we liever oranje eierdooiers kopen en het logo van McDonalds plots groen is

Hoe veroverden de rode zolen van schoenenmerk Louboutin de wereld? Waarom is het logo van fastfoodketen McDonald’s van rood naar groen veranderd? En hoe gebruiken voedselproducenten alle tinten van de regenboog om consumenten over de streep te trekken? In haar boek ‘Kleur verkoopt’ overtuigt trend- en colorwatcher Hilde Francq bedrijven en consumenten van het immense belang van kleur.