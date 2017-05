Giants knokken zich terug in halve finale na zinderende thriller in Brussels

Antwerpen - De Antwerp Giants hebben zich zaterdagavond opnieuw in de halve finales van de play-offs geknokt. Op het veld van Brussels werd het 67-71 en staan de bordjes voor de best of five weer in evenwicht met 1-1.

Na het eerste kwart stond de spanning te snijden, beide teams gingen rusten met 12-15 in het voordeel van de Port of Antwerp Giants. De Antwerpenaars gingen op dat elan verder in het tweede kwart en gingen de halftime in met een 28-33 voorsprong. Kevin Punter was toen topschutter met negen punten bij de havenploeg. Gavin Ware tekende voor 7 punten. Het kookt in de kleine zaal van Brussels, waar vele fans van de Giants present tekenden.

De Giants namen in het derde kwart verder afstand van Brussels met een 46-56. Twee driepunters van Jason Clark en twee splijtende drives van Ordane Kanda zorgden voor de comfortabele voorsprong. Brussels kwam in het vierde en laatste kwart nog akelig dichtbij, maar de Giants sloten de partij winnend af met 67-71. Hiermee zetten ze zich in de laatste finales naast Brussels met 1-1. De eerste van de volgende drie wedstrijden wordt maandag afgewerkt in de Lotto Arena.

QUARTERS: 12-15, 16-18, 18-23, 21-15

BRUSELS: Ubel 25, Dowe 12, Lichodzijewski 10, Bray 8, Muya 5, Simmons 4, Loubry 2, Peciukevicius 2

ANTWERP GIANTS: Punter 16, Ware 13, Clark 12, Smith 10, Conger 10, Schoepen 4, Kanda 4, Anderson 2