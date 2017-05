Stroom valt uit op luchthaven Eindhoven na instorting parkeergarage

Op Eindhoven Airport is zaterdagavond een parkeergarage in aanbouw ingestort. Een woordvoerder van de luchthaven kan nog niet zeggen wat de gevolgen zijn voor het vliegverkeer. Bij de instorting vielen geen gewonden. Door de instorting is de stroom uitgevallen op de luchthaven.

Een deel van de parkeergarage stortte zaterdagavond rond 19.00 uur in. De garage zou in juli opengaan.

Niemand raakte gewond. Er waren geen bouwvakkers of andere mensen binnen, aldus de Koninklijke Marechaussee, die verantwoordelijk is voor de veiligheid in het gebied rond de luchthaven.

De parkeergarage, die eigendom wordt van de luchthaven, moest de oude parkeerplaats voor de terminal vervangen. Op de tweede, derde en vierde verdieping was plek voor 800 auto’s, het eerste deel zou dit jaar opengaan.

Bouwbedrijf BAM is verantwoordelijk voor het project. Een woordvoerder kon nog geen bijzonderheden geven. Mensen van BAM zijn ter plekke gegaan.

