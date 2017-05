Limburger betaalt meeste boetes

Tongeren -

Tussen januari en augustus 2016 zijn in Limburg bijna 135.000 bestuurders geflitst die tussen 0 en 10 km/uur sneller reden dan toegelaten. Dat is vier op vijf van de gepakte snelheidsovertreders. Het Vlaamse gemiddelde in 2016 is drie op vijf. Dat komt door de nultolerantie die sinds de fusie van de parketten Tongeren en Hasselt in 2014 op het hele Limburgse grondgebied geldt. Anja De Schutter, persmagistraat van het parket Limburg: “Snelheid is de eerste oorzaak van ongevallen. Logisch dat zoiets hoog op onze prioriteitenlijst staat. Wij blijven grote voorstander van die nultolerantie.” En de cijfers van het aantal verkeersdoden in Limburg geeft het parket Limburg gelijk. Met 15 dodelijke verkeersslachtoffers minder in 2016 dan in 2015 is Limburg de grootste daler in Vlaanderen.