Met hoofdpijn naar spoed en in rolstoel naar huis

Genk - Aangezet door wat hoofdpijn en dubbelzicht veranderde voor de 50-jarige Ronny Wissels en zijn gezin twee jaar geleden het leven van de ene dag op de andere. Na een opeenvolging van aandoeningen raakte Ronny verlamd en gekluisterd aan een rolstoel. Om te voorkomen dat hij naar een instelling moet, organiseren zijn collega’s van het Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL) op 11 juni een benefiet. Het geld wordt gebruikt om zijn huis aan te passen voor het gebruik van een rolstoel.

“Ronny klaagde in december van 2015 over hoofdpijn en dubbelzicht”, doet zijn echtgenote Lydia de Graaf het relaas. “Ik was er niet gerust in en ben voor de zekerheid met hem naar de spoed van campus ...