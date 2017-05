Paleis kan niet lachen met reclamecampagne van Burger King

De reclamemakers van Burger King hebben de koning van België tegen zichzelf in het harnas gejaagd. Koning Filip is immers niet opgezet met de nieuwe advertentie die ze verspreiden op hun media, schrijft Sudpresse. Daarin vragen ze wie de beste koning is: Burger King of Filip I.

Een speciale geanimeerde website geeft aan dat er twee koningen in het land zijn nu. Vanaf 21 juli 2013 staat Filip aan het hoofd van ons land, maar op 19 mei 2017 kwam Burger King met zijn eerste vestiging naar België. Daarom laat de hamburgergigant het Belgische volk voor eens en voor altijd kiezen met de vraag ‘Who is the king’?

Wie op de echte monarch wil stemmen moet al doorzetten, want de pagina probeert je er steeds weer van te overtuigen om toch maar voor de Whopper I te stemmen. “Hij is niet diegene die frieten zal bakken”, zegt de website nog. “Val maar eens binnen bij hem om 23u en kijk maar eens wat er gebeurt”, klinkt het daarna. Hoe je ook stemt, op 19 juni beloven ze dat ze gaan bekendmaken wie er in Antwerpen als “koning gekroond wordt”.

Foto: Who Is The King

De “smaakloze” vergelijking tussen een echte koning en de koning van de (ham)burgers maakt het koninklijk paleis absoluut niet blij. “Er is geen toestemming gevraagd om het beeld van de koning te gebruiken en in dit specifieke geval is er zelfs helemaal niets aan ons gevraagd”, reageert de woordvoerder van het koningshuis aan Sudpresse. Zij zouden al contact hebben opgenomen met de Amerikaanse fastfoodketen om de reclamecampagne te bespreken.