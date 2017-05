Hermien Peters wordt zevende in A-finale K1 500 meter

Op de tweede wedstrijddag van de wereldbekermanche kajak in het Hongaarse Szeged is Hermien Peters zaterdag als zevende geëindigd in de A-finale van de olympische K1 500 meter.

De Neerpelts bevond zich in vermaard gezelschap. Zo werd het veld aangevoerd door Nieuw-Zeelandse regerende olympische kampioene Lisa Carrington, goud in de K1 200m en brons in de K1 500m. Verder startten onder meer ook de Poolse Beata Mikolajczyk, brons op de Spelen, de Russin Elana Aniushina, vijfde in Rio, en de Zweedse Linnea Stensils, zevende in de olympische finale.

Hermien Peters ging vrij snel van start en peddelde lange tijd op een vierde à vijfde plaats. In de slotmeters loste ze wat de rol om uiteindelijk eervol zevende (op negen) te finishen. Een puik resultaat en alvast ook een leuke mentale opsteker voor zaterdagnamiddag wanneer ze samen met Lize Broekx in de halve finale van de K2 500m opnieuw voluit voor een finaleticket wil gaan.

Artuur Peters en Lize Broekx werkten hun B-finale af. De Neerpeltse wereldkampioen U23 finishte daarin derde en sluit dus dit World Cup II toernooi in de olympische K1 1.000 meter af met een twaalfde plaats op 54 deelnemers. Peters start later op de dag nog in de halve finale van de K1 500m.

Lize Broekx finishte in haar B-finale vierde en bekleedt daarmee in de eindrangschikking van de K1 500 meter een dertiende plaats op 43 kajaksters.

Uitslagen

+ Seniores mannen +

K1 1000m: B-finale (10de tot 18de plaats):

1. Miroslav Kirchev (Bul) 3:28.540

2. Jost Zakrajsek (Slo) 3:29.787

++ 3. Artuur Peters (BEL) 3:29.925

4. Billy Bain (Aus) 3:30.940

5. Jakub Zavrel (Tsj) 3:31.540

6. Etienne Hubert (Fra) 3:31.948

7. Samuele Burgo (Ita) 3:33.302

8. Daniel Dal Bo (Arg) 3:34.879

9. Andri Summermatter (Zwi) 3:36.648

+ Seniores vrouwen +

K1 500m: A-finale: (1ste tot 9de plaats):

1. Elena Aniushina (Rus) 1:47.755

2. Lisa Carrington (NZe) 1:47.840

3. Tamara Takacs (Hon) 1:49.455

4. Ninetta Vad (Hon) 1:50.255

5. Linea Stensils (Zwe) 1:50.871

6. Beata Mikolajczyk (Pol) 1:57:709

++ 7. Hermien Peters (BEL) 1:52.148

8. Begona Lazkano (Spa) 1:52.625

9. Anna Pulawska (Pol) 1:54.332

K1 500m: B-finale (10de tot 18de plaats):

1. Alice Burnett (Aus) 1:49.679

2. Emma Jorgensen (Den) 1:50.725

3. Milica Starovic (Ser) 1:51.033

++ 4. Lize Broekx (BEL) 1:51.633

5. Sarah Troel (Fra) 1:52.164

6. Jo Bridgen-Jones (Aus) 1:52.802

7. Tabea Medert (Dui) 1:53.333

8. Nikolina Molovan (Ser) 1:54.664

9. Lani Belcher (GBr) 1:54.918