Nummer tien in Giro geeft op met maagproblemen

De Nederlander Steven Kruijswijk (Team Lotto NL-Jumbo) verschijnt zaterdag niet meer aan de start van de twintigste etappe in de Ronde van Italië. Hij sukkelt met de maag.

“Ik ben heel ontgoocheld dat ik op deze manier de wedstrijd moet verlaten!”, laat de 29-jarige Kruijswijk verstaan in een bericht op Twitter.

De Nederlander volgde in het klassement op 7’37” van roze trui Nairo Quintana. Vorig jaar werd hij vierde in de Giro, in 2015 zevende.

De honderdste editie van de Ronde van Italië eindigt zondag met een individuele tijdrit in Milaan. Vandaag/zaterdag staat nog een laatste bergetappe op het programma.