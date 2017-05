Tropisch warm dit weekend: waarschuwingsfase van Vlaams hitteplan van kracht

Het wordt tropisch warm dit weekend en ook maandag belooft broeierig heet te worden. Een hevig warmteonweer met donder is echter niet uitgesloten. Vanaf zaterdag gaat de waarschuwingsfase van het Vlaams hitteplan in en deze ochtend kondigde de NMBS aan extra treinen in te leggen naar de kust.

De waarschuwingsfase van het hitteplan gaat van start tot twee dagen voordat het echt erg warm wordt. Zo wordt er een hitteplan uitgestuurd naar organisaties die met kwetsbare groepen werken: zowel thuiszorgdiensten en woon-zorgcentra als bijvoorbeeld kinderopvang en jeugdverenigingen.

Goedemorgen. Eerst zonnig, later stapelwolken. Namiddag vooral in W kans op lokale bui/onweer. MaxT rond 30°C. ZO-wind, later ZW 3 Bft. — Frank Deboosere (@frankdeboosere) 27 mei 2017

Het advies dat iedereen kan opvolgen, luidt als volgt: “Draag zorg voor anderen, drink voldoende, hou jezelf en je huis koel.” Ook wordt er gevraagd om op te letten dat kinderen of ouderen in de buurt voldoende drinken en voldoende koelte vinden. Zij zijn namelijk het meest gevoelig voor de warmte. Het Vlaamse hitteplan geeft ook tips om koel te blijven. Dit zijn de belangrijkste .

Drink voldoende water

Het is belangrijk dat je meer water drinkt dan normaal, zelfs als je geen dorst hebt. Door het warme weer droog je sneller uit en water drinken helpt om dat te voorkomen. Je kan je hier ook op voorbereiden door altijd een flesje water bij te hebben.

Hou jezelf koel

Je kan verschillende dingen doen om jezelf koel te houden. Zo is het beter als je de zon vermijdt en koele plaatsen opzoekt. Je kan jezelf ook altijd afkoelen door een lauwe douche te nemen, je voeten in een voetbad te steken of een frisse duik te nemen. Ook is het belangrijk om zware inspanningen goed in te plannen: je kan bijvoorbeeld beter gaan lopen op een koeler moment.

Kleed je verstandig

Je kan jezelf ook koel houden door de juiste kleding aan te trekken. Zo is het beter als je lichte, loszittende kleding draagt die dan ook nog eens lichte kleuren hebben. En ook een hoofddeksel zorgt ervoor dat je koeler blijft.

Hou je huis koel

Je kan best alle ramen en deuren dicht houden op warme dagen en pas verluchten als het buiten koeler is. Ook de gordijnen of rolluiken blijven beter dicht, omdat zij de warmte weren. Bepaalde ruimtes kan je extra koel maken door een ventilator te plaatsen.

Extra treinen

De NMBS zet zaterdag drie extra treinen in vanuit het binnenland naar Oostende, bovenop de vier extra naar de kust die woensdag al waren aangekondigd. Dat zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols zaterdagochtend.

Vanwege het mooie weer legt de NMBS zaterdag in totaal dus zeven extra treinen in naar de kust. Evenveel extra treinen keren ‘s avonds terug. Ook donderdag en vrijdag werden al extra treinen ingelegd. Zondag zal dat eveneens het geval zijn.

Weerbericht

Zaterdag begint zonnig, op enkele hoge wolkenvelden na. In de loop van de namiddag kunnen stapelwolken gevormd worden die later aanleiding kunnen geven tot een lokale onweersbui, vooral in de westelijke helft van het land en langs de Franse grens. Het wordt erg warm, met maxima tot 26 à 27 graden in de Ardennen en aan de kust, tot 29 of 30 graden in Belgisch Lotharingen en het centrum van het land en mogelijk zelfs meer dan 30 graden in de Kempen. De matige zuidoostenwind ruimt naar zuid, in het westen naar west tot zuidwest.

Zondag wordt het opnieuw zeer warm. Op de meeste plaatsen is het zonnig maar enkele lokale onweersbuien zijn niet uitgesloten, vooral dan in het westen van het land. De maxima schommelen tussen 22 graden aan de kust, tussen 25 en 28 graden in de Ardennen en tussen 29 en 32 graden elders. Er waait meestal een zwakke veranderlijke wind.

Maandag wordt het nog warmer met eerst veel zon en in de loop van de namiddag en avond en nacht overal kans op regen- en onweersbuien. Het kwik stijgt tot 27 graden aan de kust en in het binnenland wordt de 30 graden vlot overschreden, met mogelijk temperaturen tot 35 graden in de Kempen. De wind waait matig uit zuid tot zuidwest en ruimt nadien naar noordwest.

Vanaf dinsdag zakken de temperaturen weer, naar maxima tussen de 20 en 25 graden.