'Knapste crimineel ter wereld' verovert catwalk van Cannes

Jeremy Meeks (33) verwierf wereldfaam dankzij zijn appetijtelijke mugshot en slaagde er na zijn gevangenisstraf in om een modellencarrière uit te bouwen. De man die zichzelf 'de knapste crimineel ter wereld' mag noemen, verscheen nu ook op de catwalk van ontwerper Philipp Plein in Cannes.

Philipp Plein showde zijn allereerste resortcollectie in Cannes met modellen Jeremy Meeks en Winnie Harlow in de hoofdrol. Jeremy Meeks, die toevallig in de modewereld geïntroduceerd raakte nadat zijn portretfoto voor zijn politiedossier openbaar werd gemaakt, liep al een eerste keer een show van de ontwerper tijdens New York Fashion Week en mocht nu dus opnieuw komen opdraven.

De Amerikaanse ex-crimineel werd in 2014 gearresteerd voor wapenbezit, schietpartijen en gewapende overvallen met zijn kompanen en kwam in maart 2016 vrij uit de gevangenis. Dankzij zijn mugshot, die hem heel wat populariteit op het internet opgeleverd had, kreeg hij meteen een modellencontract aangeboden. Sindsdien maakt hij langzaamaan furore als model.

Andere opvallende gezichten op de catwalk van Plein waren Winnie Harlow, het eerste model met de huidziekte vitiligo, en Paris Hilton, die bevriend is met de ontwerper.