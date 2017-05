Onze bingetip: seizoen 5 van ‘House of Cards’: “President Trump heeft al onze ideeën gestolen”

“I will not yield! I will never yield!”, staat Kevin Spacey’s Frank Underwood te brullen in het Amerikaans Congres aan het begin van seizoen vijf. Hij mag het dan wel hebben over zijn voorstel om de oorlog te verklaren aan terreurorganisatie ICO, maar het is even goed van toepassing op zijn presidentschap. De eerste vier seizoenen van ‘House Of Cards’ leerden ons al dat de Democraat alles wil doen om aan de macht te komen (chanteren, verraden, moorden) en nu hij zich eindelijk heeft geïnstalleerd in het Witte Huis is hij niet van plan zijn koffers terug te pakken. Seizoen vijf pikt in twee weken voor de verkiezing van de nieuwe president van de Verenigde Staten. Daarin moet Frank het opnemen tegen de jonge Republikein en oorlogsheld William Conway (Joel Kinnaman). Frank vormt weer een gouden, maar gevaarlijk duo met zijn vrouw Claire (Robin Wright), die zelf een gooi doet naar het vicepresidentschap.

Fictie vs. realiteit

Dit vijfde seizoen werd geschreven nog voor Trump aan de macht kwam, maar de makers krijgen het steeds moeilijker om met deze fictieve politieke dramareeks de realiteit te overtreffen en dat leidt nu soms al tot absurde situaties. Het maken van het zesde seizoen zal een nog grotere uitdaging vormen. Dat liet actrice en uitvoerend producent Robin Wright afgelopen week ook horen in Cannes. “Sinds zijn verkiezing heeft president Donald Trump al onze ideeën gestolen voor het vervolg. Ik weet echt niet wat we gaan doen.” Zelfs sommige elementen uit seizoen vijf zullen niet onbekend in de oren klinken: de grenzen sluiten, fake news, cyberaanvallen, een klokkenluider die zich verschuilt in Rusland en heel wat protestanten die ‘Niet mijn president!’ exclameren voor de poort van het Witte Huis.

Showrunner Beau Willimon verliet na vorig seizoen dit politieke toneel, schrijvers Melissa James Gibson en Frank Pugliese hebben zijn job overgenomen. Dat valt gelukkig niet te merken. Ze grijpen zelfs terug naar enkele elementen uit de eerste seizoenen die deze eerste originele reeks van Netflix meteen een plekje opleverde bij de beste series van de laatste jaren. Zo laat Frank zien dat hij zijn kwaliteiten als voormalige whip nog niet verleerd heeft. Maar de beste momenten blijven die wanneer hij de vierde wand doorbreekt. “You have nothing to be afraid of”, probeert hij je in je luie zetel of bed te sussen. Van de fictieve Amerikaanse president hebben we inderdaad niets te vrezen. Hij bezorgt ons enkel bijna dertien uur goede televisie. De niet zo fictieve daarentegen?

Vanaf 30 mei op Netflix.

Bingewatchgevaar: 8,5/10