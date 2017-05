VIDEO. Dronken bestuurder scheurt over smal bospad en knalt tegen boom

Bilzen - In Bilzen op het smalle bospad tussen de Kattebroekstraat en de vijvers op de Katteberg heeft een autobestuurder zich vrijdagnamiddag tegen een eerder omgevallen boom gereden. De man vloog met zijn hoofd tegen de vooruit en werd met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis van Tongeren. Op de spoedafdeling zorgde de man die verkeerde onder invloed voor de nodige drukte en lawaai.

Op het smalle bospad tussen de Kattebroekstraat en de vijvers op de Katteberg in Bilzen is een dronken bestuurder vrijdagnamiddag tegen een eerder omgevallen boom gereden. Eerder was hij met hoge snelheid de doodlopende straat ingereden. De man vloog met zijn hoofd tegen de vooruit. Wandelaars hebben de verwarde man even later bloedend aangetroffen naast de auto. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Op de spoedafdeling zorgde de man voor de nodige drukte en lawaai.