Aantal klachten over cyberpesten hard gestegen, nieuwe trend duikt op

Brussel - Jongerentelefoon Awel heeft het voorbije jaar maar liefst 2.000 oproepen over cyberpesten gekregen, een stijging met 36 procent tegenover enkele jaren geleden. Daarbij steekt een nieuwe trend de kop op: jongeren uitsluiten op sociale media en uit groepsgesprekken.

“Verwijten of beschuldigingen kun je op sociale media nog verwijderen, maar dit niet. Dit raakt jongeren, voor wie sociale media heel belangrijk zijn, recht in hun zijn”, zegt coördinatrice Sibille Declercq. Een bijkomend probleem is dat het bijzonder moeilijk op te sporen is door ouders en leerkrachten.

De voormalige Kinder- en Jongerentelefoon kreeg in 2016 een kleine 2.000 oproepen binnen, terwijl dat er in 2013 nog maar 1.434 waren. De cijfers omvatten ook pesten in het algemeen, maar het leeuwendeel gaat wel degelijk over cyberpesten via sociale media. “Vroeger stopte pesten aan de schoolpoort. Nu gaat het voort tot in de slaapkamer.” Volgens een recent onderzoek is één op de tien jongeren het slachtoffer van ­cyberpesten.

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) lanceerde in februari nog een plan tegen cyberpesten. “Het probleem erkennen is voor de jongeren een eerste belangrijke stap, maar nadien moeten ook de sleutelfiguren uit hun omgeving een rol spelen”, aldus Declercq.