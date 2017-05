“Ook bonden moeten Kaaimantaks betalen”

Brussel - Ook vakbonden en politieke partijen moeten belastingen betalen op hun buitenlandse inkomsten. Daarvoor dient Open Vld-Kamerlid Luk Van Biesen een wetsvoorstel in. Nu kunnen zij nog ontsnappen via een fiscaal achterpoortje. “Dat moeten we sluiten”, zegt Van Biesen maandag in De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Het wetsvoorstel draait om de zogenaamde kaaimantaks: de belasting op winst via buitenlandse rekeningen of beleggingen. Op dit moment moeten feitelijke verenigingen hun buitenlands geld niet aangeven en daar dus ook geen belastingen op betalen. Ze worden wel belast op de winsten die ze op Belgische rekeningen parkeren, maar als ze die op een buitenlandse rekening storten, ontsnappen ze aan die taks. “Dat is niet alleen onlogisch, maar ook onrechtvaardig”, vindt de liberaal. “En dat terwijl zelfs vzw’s en goede doelen de kaaimantaks betalen.”

De vakbonden zelf maken zich geen zorgen. Het ACLVB en het ABVV beweren immers dat ze niet eens buitenlandse rekeningen hébben. “Dit is de aandacht afleiden van een meerwaardebelasting. Men wil de vakbonden in een slecht daglicht plaatsen”, zegt een boze Rudy De Leeuw (ABVV).

“Het gaat om meer dan alleen de vakbonden. Ook lokale afdelingen van politieke partijen zijn bijvoorbeeld feitelijke verenigingen”, aldus Van Biesen. “Ik wil de bonden best op hun woord geloven, maar als de wetgeving er is, zullen ze toch met bewijzen moeten komen.”