Caudron en Merckx naar achtste finales in WB driebanden Ho Chi Minh City

Frédéric Caudron (UMB-3) en Eddy Merckx (UMB-11) hebben zich vrijdag in het Vietnamese Ho Chi Minh City voor de achtste finales van de derde manche in de Wereldbeker driebanden geplaatst. Eddy Leppens (UMB-20), die in de kwalificaties nog imponeerde, is uitgeschakeld.

Caudron, winnaar van de openingsmanche in Bursa en derde in de wereldbekerstand, zette thuisspeler Ma Xuan Cuong (UMB-37) met 40-22 opzij. Hij liet daarbij een gemiddelde van 1,739 per beurt noteren.

Ook Merckx nam het in zijn zestiende finale tegen een thuisspeler op. Tegen Do Nguyen Trung Hau (UMB-75) leverde hij een wereldpartij af. Hij startte met een reeks van zeven en liet bij een 20-10 voorsprong een reeks van liefst achttien caramboles optekenen. Enkele minuten later maakte hij het in de elfde beurt af, goed voor een 40-11 zege aan een gemiddelde van 3,636 per beurt.

Leppens moest met 40-27 de duimen leggen voor de Turk Tayfun Tasdemir (UMB-16). Ook wereldbekerleider en nummer een van de wereld Dick Jaspers ging al in de zestiende finales onderuit. De Nederlander liet zich met 40-31 verrassen door de Zuid-Koreaan Kang Dong Koon (UMB-19). Wereldkampioen Daniel Sanchez, nummer twee op de wereldranglijst en in de wereldbekerstand, ging eveneens meteen onderuit. De Spanjaard verloor met 40-30 van de Vietnamees Tran Quyey Chien (UMB-15). Een plaats in de halve finales zou van Caudron opnieuw de nummer een van de wereld maken. Hij zou die eer dan nog wel moeten delen met Jaspers. Om de wereldranking alleen aan te voeren moet hij de finale bereiken in Ho Chi Minh City.

In de achtste finales geeft Merckx de Vietnamees Nguyen Quoc Nguyen (UMB-12) partij. Caudron neemt het op tegen de Zuid-Koreaan Cho Jae Ho (UMB-10).