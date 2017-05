Elise Mertens: “Niets te verliezen tegen Gavrilova”

Elise Mertens (WTA-59) neemt volgende week voor de eerste keer in haar carrière deel aan Roland-Garros. De 21-jarige Limburgse is tegenwoordig de eerste Belgische op de WTA-ranking en neemt het in de eerste ronde in Parijs op tegen Daria Gavrilova (WTA-25), een 23-jarige Australische van Russische origine. “Ik ben blij om hier te zijn. Het is nooit leuk om in de eerste ronde meteen een reekshoofd te loten, maar ik zal voor elke bal vechten om een goed figuur te slaan”, aldus Mertens.

Voor Mertens wordt het haar tweede deelname aan een grandslamtoernooi, na het US Open van vorig jaar, waar ze zich via de kwalificaties plaatste voor de hoofdtabel en vervolgens het hoofd moest buigen voor de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-5) in de eerste ronde. “Het is voor deze momenten dat we zo hard werken. Ik ben maandagavond aangekomen in Parijs en ik heb al goed kunnen trainen. Ik heb ook al een paar ballen kunnen slaan met de Britse Johanna Konta (WTA-8), wat zeer leerzaam was. Bovendien speel ik op Roland-Garros zo goed als thuis.”

Bij haar eerste deelname aan Roland-Garros krijgt Mertens met Gavrilova geen makkelijke tegenstander voorgeschoteld op het Parijse gravel. Begin mei won Gavrilova nog makkelijk met 6-2 en 6-1 van Mertens op het WTA-toernooi van Rabat bij hun eerste onderlinge confrontatie. Zaterdag speelt de tot Australische genaturaliseerde Gavrilova bovendien nog de finale in Straatsburg. “Dat wil zeggen dat ze in vorm is. Ze speelt goed op gravel, maar ik weet waaraan ik me moet verwachten. Ik speel meestal goed tegen betere speelsters. Ik heb niets te verliezen en ik ga proberen om heel agressief te spelen.”