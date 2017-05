Thomas Pieters bij leiderstrio in BMW PGA Championship

Thomas Pieters heeft zich vrijdag in het Engelse Virginia Water (Surrey) met een tweede ronde in 69 slagen, drie onder par, op kop van het klassement genesteld in het BMW PGA Championship (EPGA/7 miljoen dollar). Met 137 slagen, zeven onder, deelt Pieters de leiding met de Italiaan Francesco Molinari en de Schot Scott Jamieson. Ook Nicolas Colsaerts plaatste zich voor de eindfase. Hij is met 168 slagen 52e.

Pieters moest op de derde hole een bogey op zijn kaart schrijven, maar tonde vanaf hole vier een sterk staaltje golf. Hij pakte uit met accurate afslagen, waarbij hij vrijwel geen enkele fairway miste. Het leverde hem uiteindelijk nog vier birdies op.

“Het was weer een goede dag”, reageerde Pieters. “Donderdag had ik misschien wel minder putts nodig, maar vrijdag waren mijn afslagen vrijwel perfect. Jammer van de korte putt die ik miste in het begin van mijn ronde, iets waar ik echt van kan balen. Een betere score zat er zeker, maar enkele putts gingen er net niet in. Het vertrouwen is er in ieder geval. Ik moet wel mijn rug even laten behandelen. Erg is het niet en een goede nachtrust kan wonderen doen.”

Colsaerts, die na een eerste ronde in 71 slagen op een gedeelde 31e plaats stond, had voor zijn tweede ronde 75 slagen nodig. “Van de afslag tot de green speelde ik vooral op de tweede parkoershelft heel sterk, maar bij het putten liep het voor geen meter”, verklaarde een teleurgestelde Colsaerts.