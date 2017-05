“In de eerste plaats ben ik moeder, dat is mijn core business

Vanaf maandag kan u Siska Schoeters (35) bijna dagelijks aan het werk zien in ‘De Club’, een nieuwe zomerse quiz op Eén. “Wie in ‘De Club’ zit, is slim, knap en grappig”, zegt Siska. Dus willen we van haar weten of ze doorheen de jaren zelf behoorde tot dat selecte gezelschap van luitjes voor wie alles altijd meezit. “Helaas, ik was dat meisje dat nooit een lief had”, antwoordt ze. “De sloppy second. Natuurlijk heb ik me daar vaak slecht door gevoeld, maar het heeft me nu ook weer geen trauma’s opgeleverd.”