Dubbelinterview - de Slag om Limburg: “Het wordt een mooie finale”

De Slag om Limburg. Het is een cliché zo hoog als een huis. Maar telkens Genk en STVV mekaar tegenkomen, wordt het weer bovengehaald. Ook door ons. Zaterdagavond krijgen we een speciale editie. Beide clubs zijn twee stappen verwijderd van een Europees ticket. Niks opzienbarends voor Genk, dat dit seizoen 18 keer 90 minuten op de teller heeft in de Europa League. Wel uitzonderlijk voor de Kanaries. Maar net die uitdaging kan STVV boven zichzelf doen uitgroeien. De grote broer uit de Kempen een hak zetten, het is de ultieme droom van elke Haspengouwse fan. Wij brachten beide coaches in de aanloop samen op neutrale bodem, bij Ristorante Giuliano in Hasselt. Ze hielden het bij een simpel watertje. Geen pasta, geen gelato, geen pizza, geen alcohol. Ze hadden net het middagmaal met de spelersgroep achter de kiezen. Heel belangrijk, dat ‘samen-moment’ is hun filosofie. De zon en de goede luim waren alvast van de partij. “Dag, trainer, zoals je ziet, ben ik al met vakantie”, begroette Ivan Leko zijn Nederlandse collega. Reactie van Albert Stuivenberg: “Gaan we nu al beginnen!” We sneden volgende hoofdstukken aan met beide protagonisten.