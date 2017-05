Vrouw uit As (71) wil graag hulpbehoevende oudere vrouw in huis nemen

As - Bij voorkeur een vrouw, die niet meer alleen thuis kan of wil wonen, maar wel nog graag een uitstapje maakt. Dat is in grote lijnen het profiel waar Philomène Paulissen (71) uit As naar op zoek is. Sinds de dood van haar 93-jarige moeder, die negen jaar bij haar inwoonde, nam ze al drie hulpbehoevende bejaarden in huis om voor te zorgen. Sinds twee weken is de kamer opnieuw vrij. “Die mensen werden hier echt een deel van de familie. Onze zes kleinkinderen noemden hen altijd ‘ons moe’.”

De voordeur staat al open wanneer we op de middag aankomen bij Philomènes woning in de heerlijk rustige Smeetsbergstraat in As. “Die staat altijd open als ik thuis ben, iedereen komt hier ...