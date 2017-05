Stijn Vandenbergh mag ziekenhuis twee weken na zware val verlaten

Stijn Vandenbergh heeft vrijdag het Kortrijkse ziekenhuis mogen verlaten. Dat bevestigde zijn team AG2R La Mondiale op haar website. Vandenbergh liep tijdens de eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke, op 9 mei, een zware hersenschudding op.

“Het is nog niet duidelijk wanneer Vandenbergh opnieuw wedstrijden zal kunnen rijden”, laat AG2R eveneens weten.

Stijn Vandenbergh verloor na zijn val in Duinkerke even het bewustzijn en werd vervolgens voor verzorging afgevoerd naar het ziekenhuis van Valenciennes. Van daaruit ging het naar Kortrijk, waar hij tot vrijdag verbleef. In eerste instantie werd gevreesd voor een coma of een hersenbloeding, maar dat bleek niet het geval.