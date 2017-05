Minstens 28 doden bij aanval op bus vol kopten in Egypte

Bij een aanval op een bus met christelijke kopten in Egypte zijn vrijdag zeker 28 mensen gedood, onder wie twee kinderen. Er zijn ook 22 mensen gewond. Dat meldt een woordvoerder van het Egyptische ministerie van Volksgezondheid. Tientallen anderen raakten gewond. Een groep gewapende mannen opende plots het vuur op de bus. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanval zit.

De aanval vond vrijdagochtend plaats in Al-Minja, een stad op 250 kilometer ten zuiden van hoofdstad Caïro waar een belangrijke koptische gemeenschap leeft. De bus was met ongeveer 45 passagiers onderweg naar een klooster in de stad, toen gewapende mannen om nog onbekende redenen het vuur openden.

De reden achter de aanval is nog onduidelijk. De koptische christenen zijn de laatste maanden wel vaker het doelwit van aanslagen in Egypte. Begin april kwamen bij bomaanslagen in kerken in Alexandrië en Tanta meer dan 45 mensen om het leven. Die aanslagen werden later opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat.

Begin deze maand dreigde IS in Al-Nabaa, het “tijdschrift” van de terreurbeweging, nog met nieuwe aanslagen tegen christenen in Egypte. De koptische christenen maken ongeveer 10% uit van de ruim 90 miljoen inwoners van Egypte. Ze zijn daarmee een van de grootste etnische minderheden in het land.