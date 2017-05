Brand uitgebroken op terrein van Wimbledon

In Engeland is er brand uitgebroken op het terrein van Wimbledon. Rond 13u30 werd de brand het eerst gemeld. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle.

De brand brak uit op een oefenterrein van de All England Tennis and Croquet Club. Volgens de brandweer spreidde de brand uit via bouwmateriaal en struikgewas. Omstreeks 14u30 kreeg de London Fire Brigade het vuur onder controle. Hoe de brand precies ontstond, is nog niet bekend.

In Wimbledon wordt elk jaar het gelijknamige tennistoernooi georganiseerd. Dit jaar gaat Wimbledon van start op 3 juli.