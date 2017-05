Prachtig nieuws voor achtergelaten hond, en dat zie je meteen aan zijn oogjes

De beelden van de vierjarige pitbull Electra die door haar baasjes werd achtergelaten in het asiel, lieten vrijwel niemand onberoerd. De wanhoop viel bijna af te lezen aan het gelaat van het dier, maar dat was nergens voor nodig, zo blijkt. Nadat het filmpje de hele wereld rondging, vond Electra een nieuw baasje, en ze is gelukkiger dan ooit.

De video van Electra weekte duizenden reacties los in de hele wereld, en niet in het minst bij onze lezers. Mensen voelden duidelijk erg mee met de hond die door zijn baasjes achtergelaten werd in het asiel.

Nu komt er echter goed nieuws over Electra. De hond is gezond en wel aangekomen bij haar nieuwe baasje, Stephanie. “Je zou niet geloven dat het dezelfde hond is”, vertelde Tiffany Tan, van JL Animal Rescue in Californië. “Ze is fantastisch.”

Tiffany schoot meteen in actie toen ze de droeve beelden van Electra zag en redde de hond uit het asiel omdat ze bang was dat hij geëuthanaseerd zou worden. Ze zocht, en vond, ook meteen een adoptiegezin voor Electra. “Ze is een alleenstaande moeder en heeft een zestienjarige dochter”, wist Tan te vertellen.

“Ik ben er al elke dag op bezoek geweest, ik moest haar temperament in de gaten houden. Het is een fantastische hond. Het is gewoon niet meer dezelfde als die we uit het asiel haalden. Ze is zo’n knuffelaar, ze wil alleen maar knuffelen.”

Hoewel Electra duidelijk gelukkig is in haar nieuwe gezin, zal ze volgens Tan het trauma mogelijk haar hele leven met zich meedragen. “Elke hond is anders, net als mensen, sommigen passen zich beter aan dan anderen. Ik heb een theorie dat ze weten wanneer ze gered werden, en deze hond is daar bewijs van. Ik ben er zeker van dat ze weet dat ze gered is, ze heeft zich al fantastisch aangepast.”

“Letterlijk, ik ken haar nauwelijks drie dagen en ze had er geen enkel probleem mee dat ik het bot waar ze mee speelde uit haar mond nam. Ze is niet in het minst agressief. Er is zoveel duisternis in de wereld en dit is een lichtpuntje”, aldus Tan.