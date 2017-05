Leko met vertrouwen naar Limburgse clash

Het was een ontspannen STVV-coach Ivan Leko op de wekelijkse persconferentie vanmiddag. Morgen trekken de Kanaries naar Genk voor de finale van play-off 2. Inzet: een mogelijke finale tegen KV Oostende voor een Europees ticket. Een buitenkans voor Leko’s manschappen.

“Er hangt al enkele weken een speciale sfeer in de spelersgroep. Iedereen was erop gebrand de derby tegen Genk te spelen en revanche te pakken voor de 0-3 thuisnederlaag in de competitie. Dat maakt mijn werk gemakkelijker. Voor wedstrijden in play-off 2 moest ik mijn groep namelijk extra motiveren, dat is nu absoluut niet nodig”, aldus Ivan Leko. STVV tankte de laatste weken alvast veel vertrouwen. Vorige week nog werd KV Mechelen met 7-0 van de mat geveegd.

“Qua spel zaten we altijd al goed, maar in de zone van de waarheid misten we efficiëntie. Dat scoringsprobleem lijkt nu opgelost. Morgen staan er twee ploegen tegenover elkaar die willen voetballen. Ik verwacht een mooie wedstrijd, waarin wij zeker onze kansen hebben. Een finale zou ik het wel niet noemen. Die wordt namelijk op een neutraal veld gespeeld. Nu moeten wij naar Genk, dat 20.000 supporters achter zich zal hebben staan. KRC is dan ook favoriet”, aldus de Kroatische coach.