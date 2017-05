Macron ‘negeerde’ Trump zoals het een goede gentleman betaamt

De Franse president deelde gisteren, in het kader van de NAVO-top, een opvallend filmpje op twitter.

Op het filmpje is te zien hoe de Franse president recht naar Donald Trump lijkt te stappen. Die geeft nog snel een hand aan onze koning Filip en loopt dan met open de armen af op Macron om hem te begroeten.

Opvallend is dat Macron dan van zijn pad afwijkt, de Amerikaanse president ‘negeert’ en eerst de Duitse bondskanselier Merkel begroet. Daarna is het de beurt aan de NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, onze premier Charles Michel en dan pas ‘The Donald’. De Amerikaanse president leekt het niet erg te vinden en schudde hem uitbundig de hand.

À Bruxelles, unis avec nos alliés de @NATO. pic.twitter.com/7nyaoI8hki — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 25 mei 2017

Een mogelijke verklaring is dat Merkel een vrouw is (in het gezelschap tevens de hoogste vrouw in rang), maar dat verklaart niet waarom de NAVO-secretaris en onze premier de honneurs kregen voor de Amerikaanse president. Is dit louter een beleefdheid naar de NAVO en het gaststland toe? Of is dit een discreet stukje psychologische oorlogsvoering? Op de sociale media wordt er alleszins druk gespeculeerd.

Trump en Macron hadden elkaar die middag voor het eerst ontmoet tijdens een lunchgesprek. Het leek er hartelijk aan toe te gaan.