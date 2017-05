Brusselse studente geschokt door wat ze zag op oververhitte trein

Als sardientjes in een oververhit blik. Zo voelde studente Sandrine zich donderdag op de trein van Brussel naar Bergen. Wat ze er meemaakte, liet haar geschokt achter. “Maar proficiat aan iedereen die ingegrepen heeft”, vertelt ze aan RTL.

Wellicht heeft u het ook wel gemerkt, maar donderdag was een hemelse dag. Zonnig en erg warm: het voelde als zomer in mei. Iedereen vrolijk. Of bijna iedereen toch.

Want Sandrine, een studente uit Brussel die elke dag de trein neemt naar Bergen, stapte op een trein die overvol zat. “Om 14.47 uur was dat. Zoals gewoonlijk telde de trein slechts drie wagons, ondanks dat het spitsuur is. We stonden echt op elkaar gedrukt en we mochten niet in eerste klasse gaan zitten”, vertelt ze bij RTL. Om het allemaal nog wat erger te maken, was de airco in het voertuig kapot. “En in dat soort van trein kunnen de ramen niet open.”

Hartaanval

In die oververhitte trein zag Sandrine hoe een man plots een aanval kreeg. “En helaas was er niemand bij het boordpersoneel die kon ingrijpen. De conducteur heeft omgeroepen of er geen medisch personeel aan boord was, en gelukkig was dat het geval. Een verpleegster en een dokter zijn de man meteen komen helpen.”

Eenvoudig verliep dat niet: er was weinig plaats, dus werd de man tussen de zetels op de trein gelegd. Medisch gerief hadden de helpende handen niet bij zich. “De verpleegster heeft het zuurstofmasker van een jonge passagier geleend.”

Ambulance

De toestand van de man ging steeds achteruit. De trein werd dan ook vroeger gestopt in Hal, waar een ambulance de man meenam. “We weten dus niet hoe het nu met hem gesteld is. Maar ik wil iedereen die geholpen heeft, feliciteren. Ik ben wel nog altijd geschokt daar wat er gebeurd is, door de incompetentie van het boordpersoneel en het feit dat er niets aan boord is om iemand te helpen.”

Bij de NMBS bevestigen ze het verhaal. “Ook wij weten niet hoe het met de man is”, zegt woordvoerder Thierry Ney.