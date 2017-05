Operaties zonder pijn, zover zijn we nog niet. Maar opereren zonder bloedverlies, daarin ontwikkelt ons land stilaan expertise. Europa vraagt dat de andere lidstaten volgen.

Zelfs het Rode Kruis voelt het: de voorbije jaren is de vraag naar donorbloed in ons land gedaald. ‘De hoofdreden daarvoor is het gebruik van nieuwe, minder ingrijpende operatietechnieken in de ziekenhuizen’, ...