Flankaanvaller verlengt contract bij Crystal Palace

Winger Wilfried Zaha heeft zijn contract bij Premier League-club Crystal Palace verlengd tot medio 2022, zo maakte de club donderdagavond bekend.

De 24-jarige Ivoriaanse international keerde begin 2015 na een kort verblijf bij Manchester United terug naar de Londense club, waar hij ploegmaat is van Rode Duivel Christian Benteke. De voorbije twee seizoenen werd Zaha door de fans telkens uitgeroepen tot ‘Speler van het Jaar’. Afgelopen seizoen was hij met elf assists de belangrijkste foerier van Benteke, die in de competitie vijftien keer de weg naar de netten vond. Beide spelers hadden zo een belangrijk aandeel in de redding van Crystal Palace, dat het seizoen afsloot op de veertiende plaats.