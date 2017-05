Onze provincie is vanavond in de ban van de finale van play-off 2. Daarin nemen de Limburgse rivalen KRC Genk en STVV het tegen elkaar op. De winnaar mag blijven hopen op Europees voetbal en trekt woensdag naar KV Oostende. Kan Genk het thuisvoordeel verzilveren of zorgen de Kanaries voor een stunt?

Volg de wedstrijd vanaf 20.30u live via onze reporter in de Luminus Arena: