Bella Hadid stunt opnieuw met een heel sexy jurk

Topmodel Bella Hadid steelt graag de show in jurken die weinig aan de verbeelding overlaten. Na de torenhoge split in Cannes verschijnt ze op het amfAR gala in een kanten jurk die opnieuw heel veel bloot laat zien.

Als een echte ijskoningin poseert topmodel Bella Hadid voor de fotografen op het amfAR gala in Frankrijk. Het model is al langer fan van de doorkijktrend en dit keer koos ze voor een bijna transparante, heel delicate jurk met veel kant en een lange sleep van René Caovilla.

Het topmodel heeft dus opnieuw heel weinig om het lijf. Een ideale jurk in deze zomerse temperaturen, al leek Bella Hadid toch wel weer moeite te hebben om alles mooi op zijn plek te houden.