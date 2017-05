Lommelaar (41) parkeert auto in huis dat net gerenoveerd wordt: enorme ravage

Lommel - Een 41-jarige man uit Lommel raakte woensdagnacht lichtgewond bij een spectaculaire crash. Hij parkeerde zijn auto in een woning op het kruispunt van de Molenstraat en de Kloosterstraat. Het huis wordt momenteel gerenoveerd en was gelukkig niet bewoond.

De hulpdiensten werden rond 0.40 uur gealarmeerd voor een ongeval op een klein kruispunt van vier wegen in Lutlommel. Toen ze ter plaatse kwamen, bleek dat een automobilist een leegstaand huis was binnengereden. De volledige auto stond in de woning. De bestuurder uit Lommel kwam er met lichte verwondingen vanaf.

Het huis wordt momenteel gerenoveerd en is niet bewoond. “Gelukkig maar”, zegt eigenaar Patrick Scheelen. “De schade is enorm.”

Na het takelen werd dat pas echt duidelijk. “Op de plaats waar de man is binnengereden, werden het grote glazen raam en de muur volledig weggeslagen. De klap moet immens zijn geweest, want er zijn meerdere scheuren in de gevels. Binnen lag veel bouwmateriaal. Zowel de gipsplaten als een grote tafelzaag zijn vermoedelijk helemaal verloren.”

De Lommelaar kwam vanuit de Kloosterstraat en reed over het brede voetpad dat uitkomt aan de oversteekplaats voor voetgangers. Een straf manoeuvre, want de bomen en de beplanting werden hierdoor gespaard. Enkel een betonnen paaltje werd onderweg geraakt. “Er zijn geen remsporen te zien. Ik ben blij voor hem dat de gevolgen niet zwaarder zijn. Enkele weken geleden had ik het met mijn vader nog over de bomen die voor het huis staan. Hij stelde dat het misschien beter was om ze weg te halen. Ik antwoordde dat ze best zouden blijven staan als buffer. Ik denk dat mijn punt nu bewezen is”, besluit Scheelen.

Ook de buurt is amper verrast. “Ik kan niet geloven dat dit pas de eerste keer is”, vertelt een buur. “Zeker ’s nachts wordt het gaspedaal hier vaak diep ingeduwd.”