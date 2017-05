“Ibiza is hier niks tegen”

450 zonnekloppers verzamelden gisteren In de Maastrichtse ENCI-kalksteengroeve in de Sint-Pietersberg om er een kleurtje op te doen en een verfrissende duik te nemen in de zwemplas. “Het is geweldig hier, dit is Ibiza 2.0”, klinkt het bij de bezoekers. Voorlopig kan je er gratis zwemmen. “Binnenkort zal je twee euro moeten betalen”, zegt Peter Frijns (55), toezichthouder en beheerder van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied.