Telers boos omdat nachtvorst niet erkend is in 12 gemeenten

Herk-de-Stad - Herk-de-Stad en elf andere Limburgse gemeenten staan niet op de lijst plaatsen waar het KMI de nachtvorst van 19 op 20 april als uitzonderlijk bestempelde. Voor telers in de andere 32 gemeenten is er wel hoop op schadevergoeding. Reden voor het Herkse Vlaams parlementslid Bert Moyaers (sp.a) om Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege (CD&V) te interpelleren. Zij gaat alle gemeentebesturen vragen om de eventuele schade in kaart te brengen. Dan worden die aangiftes mogelijk toch bij de andere dossiers gevoegd.

Volgens het KMI was de vorst in de nacht van 19 op 20 april in 225 van de 308 gemeenten in Vlaanderen uitzonderlijk. De lijst is de eerste voorwaarde om de vorstschade als landbouwramp te laten erkennen. ...