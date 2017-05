Rellen in de rust bij MVV-Roda: supporters het veld op

In de rust van het play-offduel tussen MVV en Roda zijn donderdagavond rellen uitgebroken. Supporters van beide clubs wilden elkaar te lijf gaan bij het uitvak.

Diverse MVV-hooligans betraden daarna het veld gooiden met voorwerpen. De stadionspeaker riep de heethoofden meermaals op hun acties te staken, maar dat sorteerde weinig effect. Ook MVV-voorzitter Bert Kersten en aanvoerder Nick Kuipers probeerden vervolgens de boel te sussen.

De rellende supporters werden door de rest van het stadion getrakteerd op een striemend fluitconcert. Even dreigde het duel gestaakt te worden, maar nadat iedereen het veld weer had verlaten werd de wedstrijd toch hervat.

Klootzakken

MVV-voorzitter Bert Kersten reageerde furieus op de ongereldheden. “Ik hoop dat we ze allemaal goed in beeld hebben via ons camerasysteem, want die gaan er godverdorie lang uit wat mij betreft. Stelletje klootzakken”, brieste hij geëmotioneerd voor de camera van FOX Sports. “Ik vind het zo jammer voor al die goedwillende en sportieve toeschouwers hier.”